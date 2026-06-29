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Этнофестиваль "Югорские обласы" собрал спортсменов из 12 стран - РИА Новости, 29.06.2026
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16:46 29.06.2026
Этнофестиваль "Югорские обласы" собрал спортсменов из 12 стран

Международный этнофестиваль "Югорские обласы" собрал спортсменов из 12 стран

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСпортсмен
Спортсмен - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 29 июн – РИА Новости. Международный этнофестиваль "Югорские обласы", объединяющий спорт, традиции и культуру коренных народов Севера, собрал в Ханты-Мансийске около 300 спортсменов из России, Казахстана, Китая, Ирана, Турции, Марокко, Туниса, Ганы, Замбии, Камеруна, Мали и Бангладеш, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
"Югорские обласы" — устоявшаяся традиция и один из ключевых этнокультурных проектов региона, ежегодно поддержать участников приходят тысячи зрителей. В этом году фестиваль проходил с 26 по 29 июня.
"Мероприятие прошло как международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах — традиционных лодках‑долбленках народов ханты и манси. В состязаниях участвовали порядка 300 спортсменов из России, Казахстана, Китая, Ирана, Турции, Марокко, Туниса, Ганы, Замбии, Камеруна, Мали и Бангладеш", - говорится в сообщении.
Президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов на открытии фестиваля отметил, что праздник проводится в округе четверть века, но отражает традиции коренных народов Севера, идущие из глубины веков. Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил всех, кто стоял у истоков "Югорских обласов", за продвижение этого вида спорта, сохранение традиций ханты, манси, лесных ненцев, и выразил слова признательности всем участникам нынешнего фестиваля.
В программе соревнований в этом году были одиночные гонки, заезды в категориях "Двойки" и "Тройки", а также масс‑старт, командная эстафета, международный заезд и одиночные гонки стоя. Была на этнофестивале и масштабная культурно-развлекательная программа: для участников соревнований и зрителей организаторы провели этноярмарку с мастер‑классами, кинопоказы под открытым небом, гастрофестиваль с пятиметровым ягодным пирогом "Обласный деликатес" и фестиваль борьбы народов Севера.
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