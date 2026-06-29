Этнофестиваль "Югорские обласы" собрал спортсменов из 12 стран

ТЮМЕНЬ, 29 июн – РИА Новости. Международный этнофестиваль "Югорские обласы", объединяющий спорт, традиции и культуру коренных народов Севера, собрал в Ханты-Мансийске около 300 спортсменов из России, Казахстана, Китая, Ирана, Турции, Марокко, Туниса, Ганы, Замбии, Камеруна, Мали и Бангладеш, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

"Югорские обласы" — устоявшаяся традиция и один из ключевых этнокультурных проектов региона, ежегодно поддержать участников приходят тысячи зрителей. В этом году фестиваль проходил с 26 по 29 июня.

"Мероприятие прошло как международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах — традиционных лодках‑долбленках народов ханты и манси. В состязаниях участвовали порядка 300 спортсменов из России, Казахстана, Китая, Ирана, Турции, Марокко, Туниса, Ганы, Замбии, Камеруна, Мали и Бангладеш", - говорится в сообщении.

Президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов на открытии фестиваля отметил, что праздник проводится в округе четверть века, но отражает традиции коренных народов Севера, идущие из глубины веков. Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил всех, кто стоял у истоков "Югорских обласов", за продвижение этого вида спорта, сохранение традиций ханты, манси, лесных ненцев, и выразил слова признательности всем участникам нынешнего фестиваля.