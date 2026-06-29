Эстония не рада залетающим c Украины дронам, заявил Цахкна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории стран Прибалтики участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников.
- Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония не просит Киев прекратить залеты беспилотников на ее территорию, назвав такие инциденты «приемлемой ценой» за удары ВСУ по России.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эстония не рада залетающим на ее территорию украинским беспилотникам, но не просит Киев прекратить это, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
"Конечно, мы не рады (этим инцидентам - ред.) ... Но мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это", - заявил Цахкна в интервью газете Financial Times.
Как пишет издание, глава МИД Эстонии назвал падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары ВСУ по России.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.