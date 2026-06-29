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Эстония не рада залетающим c Украины дронам, заявил Цахкна - РИА Новости, 29.06.2026
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12:15 29.06.2026
Эстония не рада залетающим c Украины дронам, заявил Цахкна

Цахкна: Эстония не рада падающим на нее украинским БПЛА

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории стран Прибалтики участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников.
  • Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония не просит Киев прекратить залеты беспилотников на ее территорию, назвав такие инциденты «приемлемой ценой» за удары ВСУ по России.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эстония не рада залетающим на ее территорию украинским беспилотникам, но не просит Киев прекратить это, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
"Конечно, мы не рады (этим инцидентам - ред.) ... Но мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это", - заявил Цахкна в интервью газете Financial Times.
Как пишет издание, глава МИД Эстонии назвал падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары ВСУ по России.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Обломки разбившегося беспилотника недалеко от деревни Каблакула, Эстония. 19 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за украинский дрон
19 мая, 17:36
 
В миреЭстонияРоссияУкраинаНиколай ПатрушевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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