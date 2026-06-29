Эстония не рада залетающим c Украины дронам, заявил Цахкна

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эстония не рада залетающим на ее территорию украинским беспилотникам, но не просит Киев прекратить это, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.