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ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.06.2026
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00:07 29.06.2026
ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, повреждения оцениваются

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты.
  • Работы по восстановлению поврежденных объектов затруднены из-за высоких рисков атак и начнутся после стабилизации обстановки.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты, идет оценка повреждений, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что работы по восстановлению в ночное время затруднены в связи с высокими рисками атак и начнутся сразу после стабилизации обстановки.
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