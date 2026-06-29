ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты.
- Работы по восстановлению поврежденных объектов затруднены из-за высоких рисков атак и начнутся после стабилизации обстановки.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты, идет оценка повреждений, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что работы по восстановлению в ночное время затруднены в связи с высокими рисками атак и начнутся сразу после стабилизации обстановки.
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