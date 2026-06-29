ВСУ ночью вновь транслировали фейки про эвакуацию из Энергодара

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики ночью вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов.

"Еще одна попытка давления на мужественных жителей города-героя Энергодара. А город отдыхал, несмотря на "принудительную дискотеку" ВСУ", - подчеркнул он.