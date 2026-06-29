ВСУ ночью вновь транслировали фейки про эвакуацию из Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские силовики вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара.
- Мэр города Максим Пухов назвал происходившее элементом психологического воздействия.
- Глава города подчеркнул, что это была попытка давления на жителей Энергодара.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики ночью вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов.
В воскресенье Пухов сообщал, что ВСУ ночью предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.
"Сегодня ночью снова вражеская "балалайка" - дрон с колонкой не давал спать энергодарцам. На чистом русском языке под окнами жилых домов вещали какую-то ересь про "зеленый коридор", "эвакуацию" и "контроль дронами" за передвижением по автодороге Энергодар - Великая Белозерка и тому подобное", - написал Пухов на платформе "Макс".
Глава города назвал происходившее элементом психологического воздействия.
"Еще одна попытка давления на мужественных жителей города-героя Энергодара. А город отдыхал, несмотря на "принудительную дискотеку" ВСУ", - подчеркнул он.