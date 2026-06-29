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ВСУ ночью вновь транслировали фейки про эвакуацию из Энергодара - РИА Новости, 29.06.2026
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13:36 29.06.2026
ВСУ ночью вновь транслировали фейки про эвакуацию из Энергодара

Пухов: ВСУ вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские силовики вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара.
  • Мэр города Максим Пухов назвал происходившее элементом психологического воздействия.
  • Глава города подчеркнул, что это была попытка давления на жителей Энергодара.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики ночью вновь транслировали с помощью дрона фейки про эвакуацию из Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов.
В воскресенье Пухов сообщал, что ВСУ ночью предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.
"Сегодня ночью снова вражеская "балалайка" - дрон с колонкой не давал спать энергодарцам. На чистом русском языке под окнами жилых домов вещали какую-то ересь про "зеленый коридор", "эвакуацию" и "контроль дронами" за передвижением по автодороге Энергодар - Великая Белозерка и тому подобное", - написал Пухов на платформе "Макс".
Глава города назвал происходившее элементом психологического воздействия.
"Еще одна попытка давления на мужественных жителей города-героя Энергодара. А город отдыхал, несмотря на "принудительную дискотеку" ВСУ", - подчеркнул он.
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