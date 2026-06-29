Обвиняемым по делу Емельянова в Таиланде грозит смертная казнь

Краткий пересказ от РИА ИИ В Таиланде на заседании суда города Паттайя рассматривалось дело о похищении и убийстве россиянина Михаила Емельянова.

Адвокат обвиняемых Демидова и Маскалева предупредил их, что по предъявленным обвинениям им грозит смертная казнь.

БАНГКОК, 29 июн – РИА Новости. Адвокат двоих граждан РФ, которых в Таиланде обвиняют в похищении, убийстве и сокрытии тела россиянина Михаила Емельянова, предупредил их на заседании суда города Паттайя, что им грозит смертная казнь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, присутствовавший в понедельник в зале суда.

"Сегодня состоялось заседание Провинциального суда Паттайи по делу о похищении и убийстве россиянина Михаила Емельянова 7 января 2026 года. На заседании уточнялись показания обвиняемых и определялся порядок допроса свидетелей. Назначенный судом адвокат обвиняемых Демидова и Маскалева предупредил их, что по статье 313 часть 3 УК Таиланда , по которой им предъявлены обвинения, предусмотрено только одно наказание: смертная казнь", - сообщил агентству источник.

Статья 313 УК Таиланда касается похищения человека с вымогательством выкупа. Часть 3 этой статьи определяет единственное наказание в случае, если такое похищение приводит к смерти человека: смертную казнь.

По словам собеседника агентства, адвокат также разъяснил обвиняемым, что, если они признают себя виновными, у суда появится возможность заменить им смертный приговор на пожизненное заключение.

Ранее 17 июня на первом заседании суда по делу подсудимый Дмитрий Маскалев частично признал себя виновным, а второй подсудимый, Ярослав Демидов, заявил о своей невиновности.

"Подсудимый Маскалев отрицает похищение и вымогательство, но признает убийство, якобы совершенное по неосторожности, и расчленение и захоронение тела жертвы. Теперь он говорит уже не о "дружеском спарринге", в результате которого Емельянов упал, ударился головой и погиб, как он утверждал на следствии. Сейчас он рассказывает о пьяной драке с Емельяновым, который, по его словам, "неудачно упал" во время потасовки", - рассказал источник.

Он добавил, что Маскалев также признал, что после смерти потерпевшего перетащил его тело в соседнюю комнату и продолжил пить.

По словам источника, второй подсудимый, Демидов, заявил в суде, что во время убийства его не было в доме, где оно произошло, и это противоречит его показаниям на следствии.

"Ни один из двоих подозреваемых не признает себя виновным в похищении человека и вымогательстве выкупа у семьи потерпевшего", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что обвинение располагает показаниями свидетелей и вещественными доказательствами вымогательства выкупа.