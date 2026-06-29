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В Херсонской области частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 29.06.2026
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15:24 29.06.2026 (обновлено: 15:32 29.06.2026)

В Херсонской области частично восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области частично восстановлено электроснабжение, аварийные работы продолжаются.
  • Без электроснабжения остаются Голопристанский, Каховский, Горностаевский и Великолепетихский округа, а также часть населенных пунктов Скадовского и Чаплинского округов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области частично восстановлено, аварийные работы продолжаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены минувшей ночью, сообщал ранее губернатор.
"Благодаря напряженной работе специалистов уже удалось вернуть свет в часть муниципальных округов. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, временно без электроснабжения остаются Голопристанский, Каховский, Горностаевский и Великолепетихский округа, а также часть населенных пунктов Скадовского и Чаплинского округов.
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