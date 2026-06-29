В Херсонской области частично восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области частично восстановлено электроснабжение, аварийные работы продолжаются.
- Без электроснабжения остаются Голопристанский, Каховский, Горностаевский и Великолепетихский округа, а также часть населенных пунктов Скадовского и Чаплинского округов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области частично восстановлено, аварийные работы продолжаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены минувшей ночью, сообщал ранее губернатор.
По его словам, временно без электроснабжения остаются Голопристанский, Каховский, Горностаевский и Великолепетихский округа, а также часть населенных пунктов Скадовского и Чаплинского округов.