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В соцсетях опубликовали кадры затопленных улиц в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге из-за дождей затоплены улицы в центральных районах и на окраинах.

Из-за скопления дождевой воды в Екатеринбурге задержано движение общественного транспорта.

Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильные ливни и порывы ветра до 18 метров в секунду 29–30 июня.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Пользователи в социальных сетях делятся кадрами затопленных улиц Екатеринбурга на фоне непогоды в городе.

Видео публикуют пользователи из центральных районов города, где затопленными оказались улицы Малышева, Горького , Большакова и Белинского . Также подтопления наблюдаются на окраинах - на улицах Бакинских Комиссаров, Ильича, Стачек, Кобзева, Черкасская.

Как передают корреспонденты РИА Новости, в Екатеринбурге в понедельник весь день идет дождь, в Академическом и Пионерском районах затопленных улиц нет.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, "из-за скопления дождевой воды" задержано движение троллейбусов перед перекрестком проспект Космонавтов – улица Восстания, на перекрестке улица Ильича – улица Избирателей, через перекресток улица Белинского – улица Большакова, также задержано движение трамваев через перекресток улицы Победы – улица Ильича.