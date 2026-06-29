В соцсетях опубликовали кадры затопленных улиц в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге из-за дождей затоплены улицы в центральных районах и на окраинах.
- Из-за скопления дождевой воды в Екатеринбурге задержано движение общественного транспорта.
- Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильные ливни и порывы ветра до 18 метров в секунду 29–30 июня.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Пользователи в социальных сетях делятся кадрами затопленных улиц Екатеринбурга на фоне непогоды в городе.
Видео публикуют пользователи из центральных районов города, где затопленными оказались улицы Малышева, Горького, Большакова и Белинского. Также подтопления наблюдаются на окраинах - на улицах Бакинских Комиссаров, Ильича, Стачек, Кобзева, Черкасская.
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Как передают корреспонденты РИА Новости, в Екатеринбурге в понедельник весь день идет дождь, в Академическом и Пионерском районах затопленных улиц нет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, "из-за скопления дождевой воды" задержано движение троллейбусов перед перекрестком проспект Космонавтов – улица Восстания, на перекрестке улица Ильича – улица Избирателей, через перекресток улица Белинского – улица Большакова, также задержано движение трамваев через перекресток улицы Победы – улица Ильича.
По данным синоптиков, 29-30 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные ливни, порывы ветра до 18 метров в секунду.