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СМИ: байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:54 29.06.2026
СМИ: байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории

Variety: байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории

© AP Photo / Doug PizacМайкл Джексон
Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Doug Pizac
Майкл Джексон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Байопик о Майкле Джексоне «Майкл» собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате.
  • Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне "Майкл" собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате и официально стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, сместив с первой строчки "Оппенгеймера" Кристофера Нолана, сообщает портал Variety.
"Фильм "Майкл" собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате, обогнав "Оппенгеймера" и став самым кассовым биографическим фильмом всех времен", - говорится в публикации.
Кассовые сборы триллера Нолана составили 975 миллионов долларов.
Мировая премьера киноленты "Майкл" режиссера Антуана Фукуа состоялась 10 апреля в Берлине.
Американский певец и деятель культуры Майкл Джексон стал одним из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, получив прозвище "короля" жанра - на его счету 15 премий "Грэмми" и сотни других премий. За годы карьеры Джексона его записи разошлись тиражом более одного миллиарда копий, а его творчество внесло значительный вклад в развитие музыки, хореографии, моды.
Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил прокат в уикэнд
03:45
 
КультураБерлин (город)Майкл ДжексонКристофер Нолан
 
 
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