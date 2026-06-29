СМИ: байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории

"Фильм "Майкл" собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате, обогнав "Оппенгеймера" и став самым кассовым биографическим фильмом всех времен", - говорится в публикации.

Американский певец и деятель культуры Майкл Джексон стал одним из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, получив прозвище "короля" жанра - на его счету 15 премий "Грэмми" и сотни других премий. За годы карьеры Джексона его записи разошлись тиражом более одного миллиарда копий, а его творчество внесло значительный вклад в развитие музыки, хореографии, моды.