Дворкович будет баллотироваться на новый срок в качестве главы FIDE

"Я глубоко благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтерам, чьи доверие, преданность и страсть помогли сформировать этот путь. Шахматы сформировали мое понимание лидерства: с ответственностью, терпением и целеустремленностью. Работа на посту президента FIDE лишь укрепила это убеждение. Сегодня я объявляю, что буду баллотироваться на новый срок в качестве президента Международной шахматной федерации. Нам предстоит сделать еще очень многое. Каждая федерация заслуживает возможности расти, получая поддержку, которая соответствует ее уникальным потребностям и амбициям", - написал Дворкович в Instagram*.