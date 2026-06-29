Дворкович будет баллотироваться на новый срок в качестве главы FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аркадий Дворкович, действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE), намерен баллотироваться на новый срок.
- Федерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента организации.
- Конгресс FIDE, на котором пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок в качестве главы организации.
"Я глубоко благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтерам, чьи доверие, преданность и страсть помогли сформировать этот путь. Шахматы сформировали мое понимание лидерства: с ответственностью, терпением и целеустремленностью. Работа на посту президента FIDE лишь укрепила это убеждение. Сегодня я объявляю, что буду баллотироваться на новый срок в качестве президента Международной шахматной федерации. Нам предстоит сделать еще очень многое. Каждая федерация заслуживает возможности расти, получая поддержку, которая соответствует ее уникальным потребностям и амбициям", - написал Дворкович в Instagram*.
Как сообщает ФШР, президент Казахстанской шахматной федерации и глава Международной школьной шахматной федерации Тимур Турлов будет баллотироваться вместе с Дворковичем в качестве кандидата на пост заместителя президента FIDE.
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