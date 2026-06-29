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Дворкович будет баллотироваться на новый срок в качестве главы FIDE - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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13:24 29.06.2026 (обновлено: 14:32 29.06.2026)
Дворкович будет баллотироваться на новый срок в качестве главы FIDE

Дворкович намерен баллотироваться на новый срок в качестве президента FIDE

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадий Дворкович, действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE), намерен баллотироваться на новый срок.
  • Федерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента организации.
  • Конгресс FIDE, на котором пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок в качестве главы организации.
Дворкович занимает пост президента FIDE с 2018 года. В начале июня Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента организации. Конгресс FIDE, в ходе которого пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.
"Я глубоко благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтерам, чьи доверие, преданность и страсть помогли сформировать этот путь. Шахматы сформировали мое понимание лидерства: с ответственностью, терпением и целеустремленностью. Работа на посту президента FIDE лишь укрепила это убеждение. Сегодня я объявляю, что буду баллотироваться на новый срок в качестве президента Международной шахматной федерации. Нам предстоит сделать еще очень многое. Каждая федерация заслуживает возможности расти, получая поддержку, которая соответствует ее уникальным потребностям и амбициям", - написал Дворкович в Instagram*.
Как сообщает ФШР, президент Казахстанской шахматной федерации и глава Международной школьной шахматной федерации Тимур Турлов будет баллотироваться вместе с Дворковичем в качестве кандидата на пост заместителя президента FIDE.
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СпортСамаркандРоссияАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)Шахматы
 
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