По Крымскому мосту перекрыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено.
- Информация о перекрытии Крымского моста поступила в 2:07 мск.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
Информация о перекрытии Крымского моста поступила в 2.07 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении инфоцентра.
Движение по Крымскому мосту приостановили
Вчера, 20:39