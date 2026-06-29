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В ДТП в Забайкалье погибли два человека - РИА Новости, 29.06.2026
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05:52 29.06.2026
В ДТП в Забайкалье погибли два человека

В ДТП в Забайкалье погибли два человека, еще шесть пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хилокском округе на подъезде к селу Бада произошло ДТП с участием автомобиля Lexus.
  • Два человека погибли и шесть пострадали в результате съезда автомобиля с дороги и его опрокидывания.
УЛАН-УДЭ, 29 июн - РИА Новости. Кроссовер съехал с дороги в Забайкалье, два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщила краевая госавтоинспекция.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в 7.15 (2.15 мск) в понедельник в Хилокском округе на подъезде к селу Бада.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, шесть участников ДТП доставлены в ГУЗ Хилокская ЦРБ", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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