В ДТП в Забайкалье погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хилокском округе на подъезде к селу Бада произошло ДТП с участием автомобиля Lexus.

Два человека погибли и шесть пострадали в результате съезда автомобиля с дороги и его опрокидывания.

УЛАН-УДЭ, 29 июн - РИА Новости. Кроссовер съехал с дороги в Забайкалье, два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщила краевая госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 7.15 (2.15 мск) в понедельник в Хилокском округе на подъезде к селу Бада.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, шесть участников ДТП доставлены в ГУЗ Хилокская ЦРБ", - говорится в сообщении.