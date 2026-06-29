В Днепропетровске прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске на северо-востоке Украины прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровске на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18