В Днепродзержинске прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепродзержинске Днепропетровской области Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно сообщению телеканала "Общественное", взрыв слышали в городе, который украинские власти называют Каменским.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .
Город Днепродзержинск украинские власти называют Каменским.
"В Каменском был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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