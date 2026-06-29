Решение о полном запрете экспорта дизтоплива пока не принято, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак сообщил, что решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться.

Правительство принимает меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в полном объеме, вопрос рассматривается ежедневно.

В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей до 31 июля, изменения в биржевых торгах и закон о налоговых стимулах для импорта топлива из стран ЕАЭС и роста его производства в России.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение о полном запрете экспорта дизтоплива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестиционных проектов в Сибири.

Новак в воскресенье говорил журналистам, что запрет на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний рассмотрят на совещании в понедельник.

Отвечая на вопрос, есть ли решение по полному запрету экспорта дизтоплива, Новак сказал: "Пока нет, но мы рассматриваем".

Он добавил, что правительство принимает все меры, необходимые для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен топливом в полном объеме.

"В ежедневном режиме занимаемся этим вопросом", - отметил вице-премьер.

В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.