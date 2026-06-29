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Почти 33 тысячи человек обучились в подмосковных школах сахарного диабета - РИА Новости, 29.06.2026
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Новости Подмосковья
 
11:48 29.06.2026
Почти 33 тысячи человек обучились в подмосковных школах сахарного диабета

Около 33 тыс пациентов обучились в школах сахарного диабета Подмосковья

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови глюкометром
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 33 тысячи жителей Подмосковья прошли обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В этих школах учат контролировать заболевание и предупреждать осложнения. Занятия доступны для взрослых и детей.
"Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни. В Подмосковье работают 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослых и 32 – для детей. Кроме того, обучение проводится в стационарах. С начала года занятия в школах сахарного диабета прошли уже почти 33 тысячи человек", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
На занятиях пациентов учат контролировать сахар в крови, правильно питаться, считать углеводы, пользоваться приборами для самоконтроля и вовремя замечать признаки осложнений. Полученные навыки помогают лучше контролировать диабет и сохранять привычное качество жизни, отметили в пресс-службе.
Обучение бесплатное – оно доступно любому пациенту с подтвержденным диагнозом. Чтобы записаться, достаточно обратиться к своему врачу.
 
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