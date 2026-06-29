Почти 33 тысячи человек обучились в подмосковных школах сахарного диабета

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 33 тысячи жителей Подмосковья прошли обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В этих школах учат контролировать заболевание и предупреждать осложнения. Занятия доступны для взрослых и детей.

"Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни. В Подмосковье работают 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослых и 32 – для детей. Кроме того, обучение проводится в стационарах. С начала года занятия в школах сахарного диабета прошли уже почти 33 тысячи человек", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

На занятиях пациентов учат контролировать сахар в крови, правильно питаться, считать углеводы, пользоваться приборами для самоконтроля и вовремя замечать признаки осложнений. Полученные навыки помогают лучше контролировать диабет и сохранять привычное качество жизни, отметили в пресс-службе.