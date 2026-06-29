СМИ: Британия закажет боевые корабли с возможностью запуска дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морской флот Великобритании приобретет по меньшей мере шесть гибридных боевых кораблей, способных запускать беспилотники.
- Гибридные военные корабли должны быть поставлены Королевскому военно-морскому флоту в начале 2030-х годов.
- Британские власти планируют отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32 в пользу беспилотников.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот Великобритании приобретет по меньшей мере шесть гибридных боевых кораблей, способных запускать беспилотники, они должны быть переданы вооруженным силам в начале следующего десятилетия, сообщает газета Financial Times.
"Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду... Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, ожидается, что об этих планах будет объявлено на предстоящей неделе. Примечательно, что британские власти отдали предпочтение гибридным кораблям и планируют отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32, что отражает разворот в сторону большего применения беспилотников вместо традиционной военной техники.
На прошлой неделе издание Times писало, что власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций.