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СМИ: Британия закажет боевые корабли с возможностью запуска дронов - РИА Новости, 29.06.2026
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06:47 29.06.2026
СМИ: Британия закажет боевые корабли с возможностью запуска дронов

FT: Британия закажет гибридные боевые корабли с возможностью запуска дронов

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морской флот Великобритании приобретет по меньшей мере шесть гибридных боевых кораблей, способных запускать беспилотники.
  • Гибридные военные корабли должны быть поставлены Королевскому военно-морскому флоту в начале 2030-х годов.
  • Британские власти планируют отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32 в пользу беспилотников.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот Великобритании приобретет по меньшей мере шесть гибридных боевых кораблей, способных запускать беспилотники, они должны быть переданы вооруженным силам в начале следующего десятилетия, сообщает газета Financial Times.
"Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду... Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, ожидается, что об этих планах будет объявлено на предстоящей неделе. Примечательно, что британские власти отдали предпочтение гибридным кораблям и планируют отказаться от строительства восьми эсминцев типа 83 и пяти фрегатов типа 32, что отражает разворот в сторону большего применения беспилотников вместо традиционной военной техники.
На прошлой неделе издание Times писало, что власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций.
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