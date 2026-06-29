Бразилия — Япония: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 29 июня

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сборные Бразилии и Японии проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Прогноз
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.68 на победу команды Карло Анчелотти в основное время и 1.35 — на ее проход в следующий раунд. Успех японцев в основное время матча оценивается в 5.20, а их проход в 1/8 финала — в 3.30.
29 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
56’ • Каземиро
90’ • Габриэль Мартинелли
29’ • Кайсю Сано