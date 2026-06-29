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Бразилия чуть не вылетела с ЧМ. Спаслась лишь в компенсированное время! - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
22:21 29.06.2026 (обновлено: 03:19 30.06.2026)
Бразилия чуть не вылетела с ЧМ. Спаслась лишь в компенсированное время!

Сборная Бразилии победила японцев и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

© REUTERS / Annegret HilseФутболисты сборной Бразилии
Футболисты сборной Бразилии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Бразилии в тяжелейшем противостоянии обыграла команду Японии и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Автор РИА Новости Спорт делится подробностями тяжелейшего для южноамериканцев матча в США, в котором фавориты уступали, однако успели сломить сопротивление "самураев" в основное время и избежали продолжения спортивного триллера.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Бразилия
2 : 1
Япония
56‎’‎ • Каземиро
(Габриэл Магальяйнс)
90‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Бруно Гимарайнш)
29‎’‎ • Кайсю Сано
Календарь Турнирная таблица История встреч
© REUTERS / Annegret HilseФутболисты сборной Бразилии Каземиро и Алиссон Бекер
Футболисты сборной Бразилии Каземиро и Алиссон Бекер - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Футболисты сборной Бразилии Каземиро и Алиссон Бекер

Неймар вернулся. Винисиус расцвел

Бразильцы плохо начали ЧМ-2026. Очень плохо: то, насколько безлико смотрелись "пентакампеоны" в первом противостоянии против Марокко (1:1), неприятно удивило даже нейтральных болельщиков. Но Карло Анчелотти сделал правильные выводы, и от матча к матчу южноамериканцы набирали и форму, и скорость. Да, к защите вопросы остались (хоть и ноль пропущенных во встречах с Гаити и Шотландией), однако нападение уже выглядит круто! Неймар вышел на поле в желтой футболке впервые почти за тысячу дней, у Винисиуса Жуниора после провального сезона с "Реалом" четыре гола в трех встречах, Матеус Кунья дышит ему в спину — три забитых мяча.
Вот то, чего ожидал итальянский тренер, который верит в уверенное начало плей-офф. И что сам мундиаль будет не турниром одного Винисиуса, а турниром всей Бразилии.
Неймар - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Бразилию рано хоронили. Неймар и Анчелотти уверенно выиграли группу на ЧМ
25 июня, 03:17
С сеткой "пентакампеонам" как будто повезло. На бумаге бойня ждет их в четвертьфинале против англичан — пока же нужно отправить домой японцев, еще ни разу не проигравших (две ничьи во встречах с Нидерландами и Швецией плюс разгром Туниса). А после преподать урок одним из главных выскочек чемпионата. Об этом – чуть позже.

Как зарождалась сенсация

Долго мы нахваливали нападение бразильцев, видевшихся явными фаворитами матча в Хьюстоне… А они взяли и проспали первый тайм. Японцы показали, что такое самурайская дисциплина, и полностью нейтрализовали звездную атаку Анчелотти. Подходы, разумеется, к воротам темнокожего голкипера Дзиона Судзуки были, однако опасных моментов за первую половину встречи бразильцы толком не создали.
Азиаты тоже в атаке не блистали — всего один удар в створ за 45 минут. Зато какой удар! Правый защитник бразильцев Данило на исходе получаса игры допустил грубейшую ошибку при передаче поперек поля — мяч оказался в ногах соперника, убежавшего в контратаку и открывшего счет. Издали рискнул пробить Кайсю Сано и попал точно в угол. Не выручил Алиссон — 0:1 к перерыву.
© REUTERS / TROY TAORMINAЭпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Япония
Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Япония - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Япония

Но одной дисциплины оказалось мало

И на авансцену вышло бразильское мастерство. Во втором тайме "пентакампеоны" сразу пошли в навал, а японцы — катастрофическое решение — прижались к своим воротам в надежде просто выносить мяч и экономить силы.
То, что тактика провальная, показал опытнейший Каземиро на 56-й минуте, когда многократный победитель Лиги чемпионов замкнул подачу Габриэла, головой отправив мяч в дальний угол. Облегченно выдохнула желтая армия на трибунах и продолжила гнать парней Анчелотти вперед.
Стоит отметить, что судьи на этом ЧМ дают бороться и мало ставят пенальти. То попадание локтем в голову Габриэла Мартинелли (не путать с защитником Габриэлом), которое случилось в японской штрафной, точно тянуло на 11-метровый… Но итальянский арбитр Маурицио Мариани даже не стал смотреть видеоповтор.
© REUTERS / Annegret HilseГабриэл Мартинелли
Габриэл Мартинелли - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Габриэл Мартинелли
И когда казалось, что дополнительных 30 минут Бразилии не избежать, накосячила уже оборона японцев. Расслабились на мгновение и были жестоко наказаны: вышедший на замену Эндрик потерялся на поле, чего не скажешь о Мартинелли, который на последней компенсированной (!) минуте остался один перед воротами и, получив пас от Бруно Гимарайнса, катнул в дальний. Голкипер до мяча дотянулся, но лишь перевел его в штангу... От которой "круглый" нырнул в ворота!
Историческая параллель: спустя 20 лет после матча с Японией в группе ЧМ-2006 (4:1) "пентакампеоны" снова одолели "самураев", доставивших сегодня куда больше проблем, нежели это было во встрече с такими легендами, как Роналду, Кака и Роналдиньо.

Шикарный камбэк

И новая нервотрепка для поклонников пятикратных победителей мундиаля. Несмотря на серое выступление в первом тайме, позже "пентакампеоны" собрались и без Неймара и Рафиньи спаслись от сенсационного провала. Они в 1/8 финала, и там Бразилии будет куда тяжелее. Уже завтра в 20:00 по Москве состоится матч Кот-д'Ивуара против Норвегии. "Викинги" выглядят предпочтительнее в этой паре и, если не случится никакой неожиданности, выйдут в следующем раунде плей-офф на бразильцев, для которых проверка Эрлингом Холандом и другими северными звездами будет посерьезнее японской оппозиции.
В следующий раз мы увидим "пентакампеонов" 5 июля в Нью-Йорке. Впереди у них полноценные пять дней отдыха.
Звезды ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Роналду решил избежать боя с Месси: кто пробился в плей-офф ЧМ-2026
28 июня, 10:17
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортНеймарВинисиус ЖуниорЧМ по футболу 2026БразилияКарло АнчелоттиЯпонияГабриэл МартинеллиГабриэл
 
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