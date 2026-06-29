Сборная Бразилии вырвала победу у японцев в первом раунде плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.

В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча, которая прошла в понедельник в Хьюстоне (США), завершилась волевой победой пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1. В составе бразильцев мячи забили Каземиро (56-я минута) и Габриэл Мартинелли (90+5). Гол японцев на счету Кайсю Сано (29).