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Сборная Бразилии вырвала победу у японцев в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
22:03 29.06.2026
Сборная Бразилии вырвала победу у японцев в первом раунде плей-офф ЧМ-2026

Сборная Бразилии одержала волевую победу над японцами в матче 1/16 финала ЧМ

© REUTERS / Annegret HilseГабриэл Мартинелли
Габриэл Мартинелли - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
  • В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча, которая прошла в понедельник в Хьюстоне (США), завершилась волевой победой пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1. В составе бразильцев мячи забили Каземиро (56-я минута) и Габриэл Мартинелли (90+5). Гол японцев на счету Кайсю Сано (29).
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Бразилия
2 : 1
Япония
56‎’‎ • Каземиро
(Габриэл Магальяйнс)
90‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Бруно Гимарайнш)
29‎’‎ • Кайсю Сано
Календарь Турнирная таблица История встреч
В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся с победителем встречи между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026КаземироГабриэл МартинеллиКайсю Сано
 
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