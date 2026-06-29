Минобороны рассказало о значении освобождения Богодаровки

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Освободившие Богодаровку подразделения закрепились на правом берегу Гайчура, есть условия для действий в районе Александровки и продвижения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.