ВС России освободили Богодаровку в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка.
- Богодаровка находится в Днепропетровской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Богодаровку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Богодаровку в Днепропетровской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18