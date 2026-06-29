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Драйверы роста: как деловые мероприятия и господдержка стимулируют бизнес - РИА Новости, 29.06.2026
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Твой бизнес
 
15:05 29.06.2026

Драйверы роста: как деловые мероприятия и господдержка стимулируют бизнес

© Фото : Пресс-служба GenerationSТехнологическое лидерство: стартовал прием проектов на премию GIA 2026
Технологическое лидерство: стартовал прием проектов на премию GIA 2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба GenerationS
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В современной экономике успех бизнеса все чаще зависит не только от качества продукта или услуги, но и способности встраиваться в экосистему, находить единомышленников и демонстрировать достижения на широкую аудиторию. Например, это участие в федеральных и локальных премиях и форумах, где можно пообщаться с потенциальными инвесторами, клиентами, обменяться опытом, а также продвинуть свой бренд. Все это доступно российским предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Подробнее о том, какие механизмы господдержки помогают компаниям выстраивать эффективную бизнес-стратегию, активно развиваться и масштабироваться – в материале РИА Новости.

От идеи – к признанию

Сегодня мерами помощи по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" может воспользоваться практически любой предприниматель – от авторского стартапа до крупного инновационного проекта.
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Один из инструментов – федеральная программа "Мама-предприниматель", которая помогает женщинам с несовершеннолетними детьми или в декрете запустить свое дело. Главное условие – перспективная идея. Участницы, которые только собираются открыть свой бизнес или уже запустили его, могут получить базовые знания о ведении предпринимательства и профессиональную поддержку, а также привлечь стартовый капитал.
Программа проходит в два этапа. Победительница регионального уровня получает денежный приз в размере 150 тысяч рублей и право представить свой регион на федеральном уровне.
Проект женских путешествий "Время для себя" Ольги Абраменко из Владивостока вошел в десятку сильнейших в финале программы в 2025 году. Она организует авторские туры для мам, которые помогают им сменить обстановку, отвлечься от рутинных забот о семье и перезагрузиться.
Предприниматель признается, что участие в программе дало проекту мощный импульс к развитию.
"Участие в такой программе — это шанс заявить о нашем проекте на всю страну. Нам очень хочется, чтобы каждая женщина в России могла разрешить себе такой отдых. Участие в проекте придало нам сил, уверенности, мы получили признание женщин России — главная цель достигнута", — отметила Абраменко.
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Экосистема лидерства

В свою очередь, Клуб молодых промышленников (КМП) работает с более крупными проектами в промышленности. Это платформа для собственников и топ-менеджеров средних и малых производств в возрасте до 45 лет.
Председатель КМП Антон Ковалев отмечает, что задачи союза выходят далеко за рамки профессионального сообщества.
"Клуб изначально формировался как некий мост между предприятием и органом исполнительной власти, чтобы было проще взаимодействовать, задавать прямые вопросы, разбираться в мерах поддержки. Со временем он вырос в целую экосистему, задачу которой мы видим в формировании нового поколения лидеров промышленности", – сказал Ковалев.
Например, ежегодная Всероссийская премия "Молодой промышленник года", которая с 2022 года проводится совместно с Минпромторгом России, отбирает лучшие практики, инициативы и людей, формирующих облик новой промышленности. За пять лет число поданных заявок выросло больше чем вдвое – с 400 до почти 1 тысячи.
Победителей премии этого года торжественно объявят 6 июля в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Они получают возможность участия в рабочих встречах, которые организуют Минпромторг России и КМП. Обладатели трех первых мест автоматически становятся членами Клуба.
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Продвижение инноваций

Компаниям, которые готовы выводить на рынок новый продукт, необходимо привлекать инвесторов. Мощный инструмент для этого – участие в федеральной премии GIA (GenerationS Innovation Award, или Гран-при Инноваций). Она была запущена платформой GenerationS в 2023 году. Основная задача — выявить и поощрить наиболее перспективные инновационные разработки. Номинация на премию – это уже мощное признание перспективности проекта.
"Ежегодно прикладная роль нашей площадки усиливается и становится практическим инструментом: корпорации получают готовые инновационные решения под свои технологические задачи, стартапы обретают первых крупных заказчиков и возможность выхода на промышленные масштабы, а регионам становится доступен уникальный инструмент для оценки эффективности работы локальной инфраструктуры", – говорит директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.
Премия GIA показывает, что сегодня в России формируется полноценная инновационная среда, где есть место и крупным предприятиям, и амбициозным стартапам. Она демонстрирует, что использование технологий больше не сосредоточено только в ИТ-секторе — собственные цифровые решения появляются в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике и ретейле.
Таким образом, инфраструктура поддержки по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" предлагает отечественным предпринимателям инструменты на каждом этапе его пути. Стратегически используя эти возможности, бизнес получает не просто шанс на выживание, а реальные рычаги для опережающего развития.
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