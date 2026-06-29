Экс-игроку НБА предъявили обвинения в причастности к незаконным ставкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Малик Бизли и Эд Дэвис обвиняются в причастности к незаконным ставкам на спорт.
- Бизли согласился показывать определенные результаты минимум в четырех играх сезона 2023/24, чтобы сообщники могли делать ставки на его статистику.
- Эд Дэвис был известен в схеме как куратор Бизли, и вырученные средства часто использовались для погашения задолженностей перед Дэвисом.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывшим игрокам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Малику Бизли и Эду Дэвису предъявлены обвинения в причастности к незаконным ставкам на спорт, сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что в сезоне-2023/24, когда Бизли играл за "Милуоки Бакс", по крайней мере одна американская букмекерская контора обнаружила необычно высокий интерес к ставкам на статистику этого защитника начиная с января 2024 года. Из-за расследования "Детройт Пистонс" приостановил переговоры о трехлетнем контракте на сумму 42 млн долларов с Бизли, который стал свободным агентом.
Согласно обвинительному заключению, Бизли проиграл миллионы долларов на ставках за свою девятилетнюю карьеру в НБА. Следствие выяснило, что он согласился показывать определенные результаты минимум в четырех играх сезона-2023/24, чтобы сообщники могли делать ставки на его статистику. По утверждению прокуратуры, Дэвис был известен в этой схеме как куратор Бизли, и вырученные средства часто использовались для погашения задолженностей перед Дэвисом.
В 2020 году, когда Бизли играл за "Миннесоту Тимбервулвз", он признал себя виновным в уголовном преступлении, связанном с угрозами насилия, и был приговорен к 120 дням тюремного заключения, которые он отбыл по окончании сезона. В связи с этим он также был отстранен на 12 игр НБА в 2021 году.
Бизли 29 лет, он выступал в НБА за "Денвер", "Миннесоту", "Юту", "Лос‑Анджелес Лейкерс", "Милуоки" и "Детройт". Дэвис защищал цвета "Торонто", "Мемфиса", "Лейкерс", "Портленда", "Бруклина", "Юты", "Миннесоты" и "Кливленда".
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