Краткий пересказ от РИА ИИ Малик Бизли и Эд Дэвис обвиняются в причастности к незаконным ставкам на спорт.

Бизли согласился показывать определенные результаты минимум в четырех играх сезона 2023/24, чтобы сообщники могли делать ставки на его статистику.

Эд Дэвис был известен в схеме как куратор Бизли, и вырученные средства часто использовались для погашения задолженностей перед Дэвисом.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывшим игрокам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Малику Бизли и Эду Дэвису предъявлены обвинения в причастности к незаконным ставкам на спорт, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2023/24, когда Бизли играл за " Милуоки Бакс ", по крайней мере одна американская букмекерская контора обнаружила необычно высокий интерес к ставкам на статистику этого защитника начиная с января 2024 года. Из-за расследования "Детройт Пистонс" приостановил переговоры о трехлетнем контракте на сумму 42 млн долларов с Бизли, который стал свободным агентом.

Согласно обвинительному заключению, Бизли проиграл миллионы долларов на ставках за свою девятилетнюю карьеру в НБА. Следствие выяснило, что он согласился показывать определенные результаты минимум в четырех играх сезона-2023/24, чтобы сообщники могли делать ставки на его статистику. По утверждению прокуратуры, Дэвис был известен в этой схеме как куратор Бизли, и вырученные средства часто использовались для погашения задолженностей перед Дэвисом.

В 2020 году, когда Бизли играл за "Миннесоту Тимбервулвз", он признал себя виновным в уголовном преступлении, связанном с угрозами насилия, и был приговорен к 120 дням тюремного заключения, которые он отбыл по окончании сезона. В связи с этим он также был отстранен на 12 игр НБА в 2021 году.