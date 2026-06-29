Билайн получил максимальную оценку качества связи в турзонах Подмосковья

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. По итогам независимого исследования ИАА "Телеком дейли"* Билайн занял первое место по качеству мобильного интернета и голосовой связи в популярных туристических локациях Московской области, сообщает пресс-служба оператора.

Эксперты оценивали работу мобильных сетей на территории музеев, кремлей, монастырей и исторических усадеб региона — в местах, которые ежегодно посещают тысячи туристов.

Сегодня путешествие по Подмосковью невозможно представить без цифровых сервисов. Навигация помогает строить маршруты, мобильные приложения — покупать билеты и находить информацию о достопримечательностях, а социальные сети и мессенджеры позволяют делиться впечатлениями в режиме реального времени. Поэтому качество связи становится важной частью комфортного путешествия и позволяет пользоваться привычными сервисами там, где они нужны человеку.

Исследование проводилось в первой половине июня на территории десяти знаковых объектов историко-культурного наследия Подмосковья, включая музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, Коломенский и Зарайский кремли, Высоцкий и Введенский Владычный монастыри Серпухова, а также усадьбы Середниково, Быково, Мейендорф и Марфино. Специалисты "Телеком дейли" оценивали работу мобильных сетей в условиях реального пользовательского опыта на территориях с высокой туристической активностью.

По результатам исследования Билайн получил максимальную интегральную оценку качества мобильного интернета. Компания продемонстрировала лучшую среднюю скорость передачи данных к абоненту — 75,3 мегабит в секунду, лучшую скорость передачи данных от абонента — 18,3 мегабит в секунду, а также минимальный показатель задержки сигнала (пинг) — 145,7 миллисекунды. Эти параметры напрямую влияют на скорость загрузки контента, работу облачных сервисов, навигации, видеосвязи и других цифровых сервисов.

Максимальную интегральную оценку Билайн получил и по качеству голосовой связи. В ходе тестирования сеть компании показала 100-процентную доступность соединений и непрерывность вызовов, а также лучшее время установления соединения — 1,83 секунды. Кроме того, Билайн разделил первое место по показателю качества передачи речи (MOS), который отражает естественность и разборчивость звучания голоса во время разговора.

"Сегодня впечатлениями от поездки начинают делиться еще до того, как она закончилась. Туристы строят маршруты в смартфоне, публикуют фотографии прямо с места событий, ищут информацию об объектах культурного наследия и остаются на связи на протяжении всего путешествия. Поэтому качество сети все чаще становится частью общего опыта от посещения новых мест. Для нас такие результаты — подтверждение того, что связь остается надежным помощником в самых разных сценариях, которые сопровождают человека во время путешествий", — приводит пресс-служба слова технического директора Московского региона Билайна Виктора Емелина.

*Исследование проведено ИАА "Телеком дейли" в июне 2026 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation. C полным текстом можно ознакомиться по ссылке (12+).

MOS (Mean Opinion Score, "средняя оценка общественного мнения") — стандартизированная метрика для оценки качества голосовой связи.