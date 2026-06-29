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Белоусов рассказал о создании лабораторий по производству БПЛА на передовой - РИА Новости, 29.06.2026
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Белоусов рассказал о создании лабораторий по производству БПЛА на передовой

Белоусов: Минобороны поддерживает создание лабораторий по производству БПЛА

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны поддерживает создание и развитие лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов на передовой.
  • Белоусов на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
"Что касается лабораторий, практически в каждой крупной части, в дивизиях точно – эта работа налажена на потоке, кроме того, мы это поддерживаем", - сказал он.
Белоусов уточнил, что такие проекты финансируются для закупки комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и прочего.
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