Белоусов рассказал о создании лабораторий по производству БПЛА на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны поддерживает создание и развитие лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов на передовой.
- Белоусов на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
"Что касается лабораторий, практически в каждой крупной части, в дивизиях точно – эта работа налажена на потоке, кроме того, мы это поддерживаем", - сказал он.
Белоусов уточнил, что такие проекты финансируются для закупки комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и прочего.