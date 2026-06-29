Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами. Архивное фото

Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами

© Фото : Минобороны России Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами

Белоусов рассказал о создании лабораторий по производству БПЛА на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны поддерживает создание и развитие лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов на передовой.

Белоусов на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.

"Что касается лабораторий, практически в каждой крупной части, в дивизиях точно – эта работа налажена на потоке, кроме того, мы это поддерживаем", - сказал он.