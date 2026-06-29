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Белоусов рассказал о работе по усовершенствованию системы ПВО - РИА Новости, 29.06.2026
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Белоусов рассказал о работе по усовершенствованию системы ПВО

Белоусов: все группировки ВС РФ имеют эшелонированную систему перехватчиков БПЛА

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск ВС России, заявил Белоусов.
  • Он также рассказал о продолжении активной работы по усовершенствованию ПВО.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск ВС РФ, активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
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"Ситуация меняется каждые два-три месяца. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные, прежде всего, FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем", - рассказал Белоусов, комментируя меры противодействия БПЛА ВСУ.
Министр уточнил, что активно создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности.
"У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее", - пояснил министр.
По его словам, система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов с различными задачами.
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