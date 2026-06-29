Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами. Архивное фото

Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами

© Фото : Минобороны России Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами

Белоусов заявил о приоритетности проекта по внедрению ИИ в военную сферу

Краткий пересказ от РИА ИИ Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов министерства обороны, заявил Белоусов.

ИИ в дронах применяется для распознавания образов, автозахвата целей и навигации.

Программно-аппаратный комплекс DC активно внедряется для всех подразделений беспилотных систем и наполняется данными.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов министерства обороны РФ, заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Ранее министр обороны РФ провел встречу с военными корреспондентами. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО и прочие.

"ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться", - сказал министр.

Он уточнил, что активно внедряется программно-аппаратный комплекс DС, который наполняется разного рода данными и информацией для всех подразделений беспилотных систем. По словам Белоусова, также возможности ИИ используются для выполнения ряда задач ВС РФ.