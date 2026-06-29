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Белоусов заявил о приоритетности проекта по внедрению ИИ в военную сферу - РИА Новости, 29.06.2026
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10:03 29.06.2026 (обновлено: 10:28 29.06.2026)
Белоусов заявил о приоритетности проекта по внедрению ИИ в военную сферу

Белоусов назвал внедрение ИИ в военную сферу приоритетным проектом Минобороны

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов министерства обороны, заявил Белоусов.
  • ИИ в дронах применяется для распознавания образов, автозахвата целей и навигации.
  • Программно-аппаратный комплекс DC активно внедряется для всех подразделений беспилотных систем и наполняется данными.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов министерства обороны РФ, заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
Ранее министр обороны РФ провел встречу с военными корреспондентами. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО и прочие.
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"ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться", - сказал министр.
Он уточнил, что активно внедряется программно-аппаратный комплекс DС, который наполняется разного рода данными и информацией для всех подразделений беспилотных систем. По словам Белоусова, также возможности ИИ используются для выполнения ряда задач ВС РФ.
"Также сейчас активно мы этим занимаемся в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года", - пояснил Белоусов.
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