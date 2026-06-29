Белоусов заявил о приоритетности проекта по внедрению ИИ в военную сферу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов министерства обороны, заявил Белоусов.
- ИИ в дронах применяется для распознавания образов, автозахвата целей и навигации.
- Программно-аппаратный комплекс DC активно внедряется для всех подразделений беспилотных систем и наполняется данными.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов министерства обороны РФ, заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
Ранее министр обороны РФ провел встречу с военными корреспондентами. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО и прочие.
"ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться", - сказал министр.
Он уточнил, что активно внедряется программно-аппаратный комплекс DС, который наполняется разного рода данными и информацией для всех подразделений беспилотных систем. По словам Белоусова, также возможности ИИ используются для выполнения ряда задач ВС РФ.
"Также сейчас активно мы этим занимаемся в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года", - пояснил Белоусов.