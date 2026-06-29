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Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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10:03 29.06.2026 (обновлено: 10:10 29.06.2026)
Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам ВСУ

Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными журналистами

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны Андрей Белоусов во время встречи с военкорами
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными журналистами, освещающими СВО.
  • На встрече обсуждались вопросы обеспечения связи на передовых позициях, противодействия дронам ВСУ, разработок в военной сфере и материально-технического обеспечения подразделений в зоне СВО.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встречу с освещающими СВО военными журналистами провел министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент РИА Новости.
Министр обороны РФ провел встречу с военными корреспондентами, в том числе из федеральных СМИ. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе обеспечение связи на передовых позициях, противодействие дронам ВСУ, разработки в военной сфере, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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