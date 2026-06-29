Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными журналистами, освещающими СВО.
- На встрече обсуждались вопросы обеспечения связи на передовых позициях, противодействия дронам ВСУ, разработок в военной сфере и материально-технического обеспечения подразделений в зоне СВО.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Встречу с освещающими СВО военными журналистами провел министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент РИА Новости.
Министр обороны РФ провел встречу с военными корреспондентами, в том числе из федеральных СМИ. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе обеспечение связи на передовых позициях, противодействие дронам ВСУ, разработки в военной сфере, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.