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Белоусов оценил эффективность российских войск беспилотных систем - РИА Новости, 29.06.2026
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10:03 29.06.2026 (обновлено: 10:25 29.06.2026)
Белоусов оценил эффективность российских войск беспилотных систем

Белоусов: эффективность войск БПЛА в три раза выше, чем у обычных расчетов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что войска беспилотных систем, созданные в Вооруженных силах, показали свою эффективность.
  • Эффективность применения дронов в войсках беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.
"В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов <...> примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", — отметил он.
Министр провел встречу с военкорами, в том числе из федеральных СМИ. Они обсудили обеспечение связи на передовых позициях, противодействие дронам ВСУ, разработки в военной сфере и материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.
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