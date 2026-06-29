Белоусов оценил эффективность российских войск беспилотных систем

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что войска беспилотных систем, созданные в Вооруженных силах, показали свою эффективность.

Эффективность применения дронов в войсках беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

"В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов <...> примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", — отметил он.