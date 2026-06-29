МИД Белоруссии рассказал о попытках восстановить диалог с Западной Европой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минск пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог.
- Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил о необходимости отказаться от военной риторики, чтобы не допустить масштабного конфликта.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минск пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог, чтобы предотвратить масштабный конфликт, заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета.
"Мы пытаемся убедить наших западноевропейских и американских партнеров вступить в диалог для восстановления мер и инструментов по укреплению доверия... Мы пытаемся убедить их не использовать военную риторику, потому что даже неспровоцированный военный инцидент может привести к более крупному конфликту", - заявил Секрета в интервью телеканалу RT.