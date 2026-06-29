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МИД Белоруссии рассказал о попытках восстановить диалог с Западной Европой - РИА Новости, 29.06.2026
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13:20 29.06.2026 (обновлено: 13:27 29.06.2026)
МИД Белоруссии рассказал о попытках восстановить диалог с Западной Европой

МИД Белоруссии рассказал о попытках восстановить диалог с Западной Европой и США

© Шанхайская организация сотрудничестваФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Шанхайская организация сотрудничества
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог.
  • Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил о необходимости отказаться от военной риторики, чтобы не допустить масштабного конфликта.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минск пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог, чтобы предотвратить масштабный конфликт, заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета.
"Мы пытаемся убедить наших западноевропейских и американских партнеров вступить в диалог для восстановления мер и инструментов по укреплению доверия... Мы пытаемся убедить их не использовать военную риторику, потому что даже неспровоцированный военный инцидент может привести к более крупному конфликту", - заявил Секрета в интервью телеканалу RT.
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