В МИД Белоруссии пообещали ответить Украине в случае вторжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета заявил о готовности Белоруссии ответить на пересечение границы ВСУ.
- Ответ будет с применением всего потенциала страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия ответит с применением всего своего потенциала, если ВС Украины пересекут ее границу, заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета, комментируя возможные атаки Киева.
"Если граница (Белоруссии - ред.) будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала ... Наши украинские соседи знают это", - заявил Секрета в интервью RT.