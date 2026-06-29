Рейтинг@Mail.ru
В МИД Белоруссии пообещали ответить Украине в случае вторжения - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 29.06.2026
В МИД Белоруссии пообещали ответить Украине в случае вторжения

Секрета: Белоруссия ответит всем потенциалом, если ВСУ пересекут границу

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета заявил о готовности Белоруссии ответить на пересечение границы ВСУ.
  • Ответ будет с применением всего потенциала страны.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия ответит с применением всего своего потенциала, если ВС Украины пересекут ее границу, заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета, комментируя возможные атаки Киева.
"Если граница (Белоруссии - ред.) будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала ... Наши украинские соседи знают это", - заявил Секрета в интервью RT.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В Белоруссии рассказали, что ждет Украину при втягивании Минска в конфликт
26 июня, 01:45
 
В миреБелоруссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала