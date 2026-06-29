"Гениальный ход": в ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрским журналистом Алексом Христофору высказано мнение, что секретность обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко подействовала на нервы Киеву..
- По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что все угрозы Владимира Зеленского не подействовали на Минск.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко поставила Киев в опасное положение своей секретностью, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что все угрозы Владимира Зеленского не подействовали на Минск.
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"Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!" — иронично подытожил Христофору.
Вчера Путин рассказал, что в ходе недавнего визита Лукашенко в Россию общался с ним более суток. Он назвал дискуссию удачной и содержательной.