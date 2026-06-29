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"Гениальный ход": в ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.06.2026
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03:27 29.06.2026
"Гениальный ход": в ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко

Христофору: встреча Путина и Лукашенко поставила Киев в опасное положение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрским журналистом Алексом Христофору высказано мнение, что секретность обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко подействовала на нервы Киеву..
  • По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что все угрозы Владимира Зеленского не подействовали на Минск.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко поставила Киев в опасное положение своей секретностью, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но, я думаю, можно предположить, учитывая недавние события", — сказал он.
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По словам эксперта, Украина оказалась не готова к тому, что все угрозы Владимира Зеленского не подействовали на Минск.
«
"Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!" — иронично подытожил Христофору.
Вчера Путин рассказал, что в ходе недавнего визита Лукашенко в Россию общался с ним более суток. Он назвал дискуссию удачной и содержательной.
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