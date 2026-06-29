В Белоруссии выпишут двух пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области белорусских детей будут выписаны из клиники в понедельник.
- Один ребенок продолжает лечение в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.
- Состояние пострадавшего взрослого стабильное, он идет на поправку.
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области белорусских детей будут выписаны из клиники в понедельник, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
"Сегодня днем планируется выписка двоих детей, проходивших лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное, они будут направлены домой в Гомельскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
С согласия законных представителей и родителей в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что один ребенок продолжает лечение в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.
"Двое детей, переведенные в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, продолжают лечение. Хирургические операции прошли успешно, белорусские медики продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
По информации минздрава, состояние пострадавшего взрослого оценивается как стабильное, пациент уверенно идет на поправку.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с детьми из Гомельской области Белоруссии, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая их женщина. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы в Гомельской области.
По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки БПЛА были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Вскоре из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.