Россия не получала сигналов от Еревана о пересмотре статуса базы в Гюмри

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что сигналов со стороны Армении о пересмотре условий соглашения о российской военной базе в Гюмри не было.
- Ереван на официальном уровне заявляет, что не рассматривает вопрос о сворачивании российской военной базы в Гюмри.
- Российская военная база в Гюмри является одним из опорных элементов обеспечения безопасности Армении и Южного Кавказа.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сигналов со стороны Армении о пересмотре условий соглашения о российской военной базе в Гюмри не было, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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"Вы знаете, таких сигналов от армянской стороны пока не поступало, и более того, с армянской стороны на официальном уровне заявляется, что Ереван не рассматривает вопрос о свёртывании российской военной базы в Гюмри", - сказал он в интервью RTVi.
Эта база является одним из опорных элементов обеспечения безопасности и самой Армении, и Южного Кавказа в целом, подчеркнул замглавы МИД.
"И мы видим, что, к сожалению, некоторые политические силы и некоторые прозападные армянские НПО пытаются очернять российское военное присутствие в Армении, подавать его чуть ли не как какой-то инструмент оккупации или же как некое свидетельство какой-то такой закрытости, какой-то, так сказать, недружественности в отношении Армении", - добавил дипломат.
"Но все эти попытки тщетны, они разбиваются о дружелюбное отношение местного населения к российской военной базе, поскольку это не только военный объект, но ещё и своего рода точка притяжения для местных жителей. И об этом свидетельствует большое количество участников посещений нашей базы в дни открытых дверей, последний по времени из которых был 12 июня", - подчеркнул Галузин.