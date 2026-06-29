Россия не получала сигналов от Еревана о пересмотре статуса базы в Гюмри

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сигналов со стороны Армении о пересмотре условий соглашения о российской военной базе в Гюмри не было, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"И мы видим, что, к сожалению, некоторые политические силы и некоторые прозападные армянские НПО пытаются очернять российское военное присутствие в Армении, подавать его чуть ли не как какой-то инструмент оккупации или же как некое свидетельство какой-то такой закрытости, какой-то, так сказать, недружественности в отношении Армении", - добавил дипломат.