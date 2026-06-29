Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский баскетболист Джеремайя Мартин покинул «Локомотив-Кубань» из-за истечения срока контракта.
- В составе клуба игрок провел 42 официальных матча со средней статистикой 13,1 очка, 2,3 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата за 23,5 минуты игрового времени.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский баскетболист Джеремайя Мартин покинул "Локомотив-Кубань" в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба Единой лиги ВТБ.
Разыгрывающий защитник провел в составе "красно-зеленых" 42 официальных матча. Его средняя статистика составила 13,1 очка, 2,3 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата за 23,5 минуты игрового времени.
Мартину 30 лет. В сезоне-2024/25 американец выступал за екатеринбургский "Уралмаш" и по итогам регулярного чемпионата получил приз лучшему снайперу, а также стал обладателем Кубка России. Также он выступал за красноярский "Енисей". В активе американца 21 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс".
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