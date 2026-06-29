Балицкий прокомментировал фейк об эвакуации из Энергодара

"Постоянно сыпят листовки, постоянно рассказывают, что они сейчас все "освободят" до Ростова и так далее. Поэтому это понятно, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ - ред.) занимается своей работой за то, за что им платят деньги. Любой ценой сделать из нашей Запорожской области серую зону. У них ничего не получится", - сказал Балицкий в беседе с агентством в ответ на просьбу оценить такие провокации со стороны Киева.