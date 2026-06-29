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Балицкий прокомментировал фейк об эвакуации из Энергодара - РИА Новости, 29.06.2026
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Балицкий прокомментировал фейк об эвакуации из Энергодара

Балицкий: ВСУ любой ценой хотят сделать из Запорожской области серую зону

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ любой ценой стремятся сделать «серую зону» из Запорожской области, но у них ничего не выйдет.
  • ВСУ предприняли провокацию, транслируя с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара.
  • Балицкий прокомментировал действия ВСУ как работу Центра информационно-психологических операций.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ любой ценой стремятся сделать "серую зону" из Запорожской области, но у них ничего не выйдет, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя распространенный накануне ВСУ фейк о якобы эвакуации из Энергодара.
ВСУ предприняли провокацию, транслируя с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье утром глава города Максим Пухов.
"Постоянно сыпят листовки, постоянно рассказывают, что они сейчас все "освободят" до Ростова и так далее. Поэтому это понятно, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ - ред.) занимается своей работой за то, за что им платят деньги. Любой ценой сделать из нашей Запорожской области серую зону. У них ничего не получится", - сказал Балицкий в беседе с агентством в ответ на просьбу оценить такие провокации со стороны Киева.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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