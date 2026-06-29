Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
- МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть это решение.
- В Баку считают, что подобные политические решения препятствуют достижению устойчивого мира в регионе.
БАКУ, 29 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян.
Накануне израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Турецкий МИД назвал это решение политически мотивированным и связанным с ситуацией, с которой еврейское государство столкнулось в секторе Газа. Азербайджан и Турция связаны стратегическим союзом по принципу "Один народ - два государства", и Баку полностью поддерживает позицию Анкары по указанным событиям.
"Решение, принятое правительством Израиля относительно так называемого "геноцида армян" вызывает серьезную обеспокоенность... Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение", - сообщает МИД Азербайджана.
В сообщении утверждается, что подобные шаги, связанные с превращением "сложных исторических процессов в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ", препятствуют достижению устойчивого мира в регионе.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году во время Первой мировой войны, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".