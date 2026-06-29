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В Москве автоподставщики угрожали полицейскому - РИА Новости, 29.06.2026
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16:34 29.06.2026 (обновлено: 16:41 29.06.2026)
В Москве автоподставщики угрожали полицейскому

В Москве автоподставщики оскорбляли полицейского и угрожали ему

© Кадр видео из соцсетейМолодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, и сотрудник полиции на месте происшествия
Молодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, и сотрудник полиции на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Молодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, и сотрудник полиции на месте происшествия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве молодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, оскорбляли и угрожали полицейскому.
  • По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело.
  • Глава СК РФ поручил руководителю столичного главка СК РФ Дмитрию Беляеву представить доклад об установленных первоначальных обстоятельствах.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Молодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, оскорбляли полицейского и угрожали ему в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.
Ранее в СМИ появилась информация, что приезжие напали на полицейского в Москве. Молодые люди пытались оформить фиктивное ДТП, пострадавший вызвал сотрудников полиции. Однако, когда представитель власти прибыл на место аварии, группа лиц начала оскорблять и угрожать полицейскому дракой, а также замахнулись, чтобы нанести удар со спины.
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"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, глава СК РФ поручил руководителю столичного главка СК РФ Дмитрию Беляеву представить доклад об установленных первоначальных обстоятельствах.
В пресс-службе главка добавили, что подозреваемые применили к сотруднику ДПС насилие и оскорбили его, а также намеренно сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования - чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После чего скрылись с места происшествия.
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