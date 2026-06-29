В Москве автоподставщики угрожали полицейскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве молодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, оскорбляли и угрожали полицейскому.
- По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело.
- Глава СК РФ поручил руководителю столичного главка СК РФ Дмитрию Беляеву представить доклад об установленных первоначальных обстоятельствах.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Молодые люди, пытавшиеся организовать подставное ДТП, оскорбляли полицейского и угрожали ему в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.
Ранее в СМИ появилась информация, что приезжие напали на полицейского в Москве. Молодые люди пытались оформить фиктивное ДТП, пострадавший вызвал сотрудников полиции. Однако, когда представитель власти прибыл на место аварии, группа лиц начала оскорблять и угрожать полицейскому дракой, а также замахнулись, чтобы нанести удар со спины.
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"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, глава СК РФ поручил руководителю столичного главка СК РФ Дмитрию Беляеву представить доклад об установленных первоначальных обстоятельствах.
В пресс-службе главка добавили, что подозреваемые применили к сотруднику ДПС насилие и оскорбили его, а также намеренно сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования - чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После чего скрылись с места происшествия.
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