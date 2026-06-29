В Москве автоподставщики угрожали полицейскому

В пресс-службе главка добавили, что подозреваемые применили к сотруднику ДПС насилие и оскорбили его, а также намеренно сбили видеорегистратор с его форменного обмундирования - чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После чего скрылись с места происшествия.