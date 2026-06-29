В Москве задержали автоподставщиков, напавших на сотрудника ДПС

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в применении насилия и оскорблении представителя власти в Москве, сообщили в столичном главке СК РФ.

Правоохранители добавили, что подозреваемых задержали на территории Московской области.

"В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - заключили в ведомстве.