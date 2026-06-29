В Москве задержали автоподставщиков, напавших на сотрудника ДПС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержаны подозреваемые в применении насилия и оскорблении представителя власти.
- Подозреваемые пытались оформить фиктивное ДТП, а когда прибыл полицейский, начали его оскорблять и угрожать.
- Задержанных доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в применении насилия и оскорблении представителя власти в Москве, сообщили в столичном главке СК РФ.
Ранее в СМИ появлялась информация, что приезжие напали на полицейского в Москве. Молодые люди пытались оформить фиктивное ДТП, пострадавший вызвал сотрудников полиции. Однако, когда представитель власти прибыл на место аварии, группа лиц начала оскорблять и угрожать полицейскому дракой, а также замахнулись, чтобы нанести удар со спины. По факту происшествия органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело.
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"В результате скоординированных действий следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции установлены и задержаны лица, подозреваемые в применении насилия и оскорблении представителя власти", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители добавили, что подозреваемых задержали на территории Московской области.
"В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - заключили в ведомстве.
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