Посольство пообещало оказать помощь арестованным в Австралии россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Австралии намерено оказывать всю возможную помощь арестованным по подозрению в шпионаже россиянам Игорю и Кире Королевым.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии намерено оказывать всю возможную помощь арестованным в Австралии по подозрению в шпионаже россиянам Игорю и Кире Королевым, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии супругов Игоря и Киры Королевых состоялось 29 июня 2026 года.
"На данный момент выясняем ситуацию. Намерены, как и прежде, оказывать всю возможную помощь в рамках своей компетенции.",- сообщили в диппредставительстве.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что информацию об аресте граждан РФ по обвинению в попытке шпионажа распространяют там ради новой волны антироссийской паранойи.