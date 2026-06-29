Посольство пообещало оказать помощь арестованным в Австралии россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Австралии намерено оказывать всю возможную помощь арестованным по подозрению в шпионаже россиянам Игорю и Кире Королевым.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии намерено оказывать всю возможную помощь арестованным в Австралии по подозрению в шпионаже россиянам Игорю и Кире Королевым, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.

Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии супругов Игоря и Киры Королевых состоялось 29 июня 2026 года.

"На данный момент выясняем ситуацию. Намерены, как и прежде, оказывать всю возможную помощь в рамках своей компетенции.",- сообщили в диппредставительстве.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России . По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.