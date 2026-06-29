Посольство в Австралии рассказало о состоянии арестованных Королевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По сообщению посольства России в Австралии, тревожных сигналов по здоровью от арестованных Игоря и Киры Королевых не поступало.
- Очередное судебное заседание по делу супругов Королевых состоялось 29 июня 2026 года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тревожных сигналов по здоровью от арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Игоря и Киры Королевых не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.
Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии супругов Игоря и Киры Королевых состоялось 29 июня 2026 года.
"Тревожных сигналов по здоровью от Киры и Игоря в последнее время не поступало", - сообщили в диппредставительстве.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.