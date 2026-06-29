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Суд так и не вынес приговор арестованным в Австралии Королевым - РИА Новости, 29.06.2026
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16:45 29.06.2026
Суд так и не вынес приговор арестованным в Австралии Королевым

Суд так и не вынес приговор арестованным в Австралии россиянам Королевым

© Фото : соцсети Киры КоролевойКира Королева
Кира Королева - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : соцсети Киры Королевой
Кира Королева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд не вынес приговор россиянам Игорю и Кире Королевым, арестованным в Австралии по подозрению в шпионаже.
  • Очередное судебное заседание по их делу состоялось 29 июня 2026 года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд так и не вынес приговор арестованным в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россиянам Игорю и Кире Королевым по итогам очередного судебного заседания, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.
Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии супругов Игоря и Киры Королевых состоялось 29 июня 2026 года.
"Приговор по итогам слушания вынесен не был", - сообщили в диппредставительстве.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что информацию об аресте граждан РФ по обвинению в попытке шпионажа распространяют там ради новой волны антироссийской паранойи.
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