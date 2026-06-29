Суд так и не вынес приговор арестованным в Австралии Королевым

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд так и не вынес приговор арестованным в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россиянам Игорю и Кире Королевым по итогам очередного судебного заседания, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.