В ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека погибли из-за атак дронов ВСУ в понедельник в ДНР.

Еще 13 мирных жителей республики пострадали.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще 13 мирных жителей ДНР пострадали в понедельник из-за атак дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.

« "Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс"

Глава региона уточнил, что в Старобешевском муниципальном округе погибли трое мужчин. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Новоазовском муниципальном округе на трассе Новоазовск Мариуполь пострадали двое мужчин.

В Селидово Красноармейского муниципального округа пострадали двое мужчин. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево пострадали мужчина и женщина. В Мангушском муниципальном округе на трассе между селом Красное поле и селом Камышеватое ранения средней степени тяжести получил мужчина.

В Куйбышевском районе Донецка при атаке дрона на автозаправочный комплекс тяжелые ранения получил мужчина, двое пострадали. В Старомлыновке Великоновоселковского муниципального округа пострадала женщина.