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В ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека - РИА Новости, 29.06.2026
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22:08 29.06.2026 (обновлено: 22:12 29.06.2026)
В ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека

Пушилин: в ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека, еще 13 ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека погибли из-за атак дронов ВСУ в понедельник в ДНР.
  • Еще 13 мирных жителей республики пострадали.
  • Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще 13 мирных жителей ДНР пострадали в понедельник из-за атак дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Старобешевском муниципальном округе погибли трое мужчин. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Новоазовском муниципальном округе на трассе Новоазовск - Мариуполь пострадали двое мужчин.
В Селидово Красноармейского муниципального округа пострадали двое мужчин. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево пострадали мужчина и женщина. В Мангушском муниципальном округе на трассе между селом Красное поле и селом Камышеватое ранения средней степени тяжести получил мужчина.
В Куйбышевском районе Донецка при атаке дрона на автозаправочный комплекс тяжелые ранения получил мужчина, двое пострадали. В Старомлыновке Великоновоселковского муниципального округа пострадала женщина.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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