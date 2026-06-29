В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятнадцать мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак украинских БПЛА.
- Ранения средней степени тяжести получили жители Горловки, Старобешево и поселка городского типа Новоамвросиевское.
- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пятнадцать жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак украинских БПЛА в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека
27 июня, 22:06
В Никитовском районе Горловки в результате атаки по легковому автомобилю ранения средней степени тяжести получили подросток 2011 года рождения и мужчина.
В Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автобусу ранения средней степени тяжести получили две женщины и мужчины. Там же пострадали еще два мирных жителя.
В Старобешево при атаке на АЗС ранения средней степени тяжести получили четыре женщины и два мужчины.
Кроме того, в поселке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили сотрудники производственного предприятия.
Всем пострадавшим оказывают помощь.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.