В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятнадцать мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак украинских БПЛА.

Ранения средней степени тяжести получили жители Горловки, Старобешево и поселка городского типа Новоамвросиевское.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пятнадцать жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак украинских БПЛА в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Пятнадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", — написал Пушилин в канале на платформе " Макс ".

В Никитовском районе Горловки в результате атаки по легковому автомобилю ранения средней степени тяжести получили подросток 2011 года рождения и мужчина.

В Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автобусу ранения средней степени тяжести получили две женщины и мужчины. Там же пострадали еще два мирных жителя.

В Старобешево при атаке на АЗС ранения средней степени тяжести получили четыре женщины и два мужчины.

Кроме того, в поселке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили сотрудники производственного предприятия.

Всем пострадавшим оказывают помощь.