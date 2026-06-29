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В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.06.2026
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00:17 29.06.2026 (обновлено: 00:48 29.06.2026)
В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек

В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек, в том числе подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятнадцать мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак украинских БПЛА.
  • Ранения средней степени тяжести получили жители Горловки, Старобешево и поселка городского типа Новоамвросиевское.
  • Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пятнадцать жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в результате атак украинских БПЛА в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Пятнадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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27 июня, 22:06
В Никитовском районе Горловки в результате атаки по легковому автомобилю ранения средней степени тяжести получили подросток 2011 года рождения и мужчина.
В Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автобусу ранения средней степени тяжести получили две женщины и мужчины. Там же пострадали еще два мирных жителя.
В Старобешево при атаке на АЗС ранения средней степени тяжести получили четыре женщины и два мужчины.
Кроме того, в поселке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили сотрудники производственного предприятия.
Всем пострадавшим оказывают помощь.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис Пушилин
 
 
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