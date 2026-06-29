В Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 30 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Уже 30 человек, по состоянию на утро понедельника, госпитализированы с подозрением на сальмонеллез в Астрахани, один человек скончался, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.