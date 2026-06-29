В Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 30 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани 30 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез, один человек скончался.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Уже 30 человек, по состоянию на утро понедельника, госпитализированы с подозрением на сальмонеллез в Астрахани, один человек скончался, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Источник сообщал агентству, что по данным на вечер воскресенья, заболели 29 человек.
"К утру понедельника 30 человек в больнице. Одна женщина ранее скончалась", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль.