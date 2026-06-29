Shaman заявил, что информация о размере его гонораров преувеличена

Краткий пересказ от РИА ИИ Shaman заявил, что информация о его гонорарах преувеличена.

Он выразил недоумение по поводу мнения, что патриот не может зарабатывать достойные деньги.

Артист подчеркнул, что можно быть патриотом, хорошо зарабатывать и достойно жить.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), комментируя вопрос о своих гонорарах, заявил, что информация об их размере преувеличена.

Первая масштабная пресс-конференция Shaman прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.

"Что касается гонораров, то они, конечно, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше других артистов такого же уровня", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Кроме того, Shaman выразил недоумение относительно мнения о том, что если артист является патриотом и открыто высказывает свою гражданскую позицию, он не может зарабатывать достойные деньги своим честным трудом.

"Простите, если ты - патриот, то ты почему-то должен последний хлеб без соли доедать и быть бессребреником, вести монашеский образ жизни, ходить в ватнике, жить на окраине леса, спать в обнимку с медведем и помалкивать в тряпочку?" - отметил он.

Артист добавил, что многие другие артисты не выражают свою позицию, боясь потерять значительную часть аудитории, при этом их высокий уровень жизни не вызывает ни у кого вопросов.

"Можно быть патриотом, хорошо зарабатывать, достойно жить, совершать добрые дела. Самое главное - всегда оставаться всем сердцем с Россией , со своей страной", - подчеркнул Shaman.