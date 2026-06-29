Shaman заявил, что информация о размере его гонораров преувеличена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Shaman заявил, что информация о его гонорарах преувеличена.
- Он выразил недоумение по поводу мнения, что патриот не может зарабатывать достойные деньги.
- Артист подчеркнул, что можно быть патриотом, хорошо зарабатывать и достойно жить.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), комментируя вопрос о своих гонорарах, заявил, что информация об их размере преувеличена.
Первая масштабная пресс-конференция Shaman прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
"Что касается гонораров, то они, конечно, преувеличены, раздуты. Я не зарабатываю ни больше, ни меньше других артистов такого же уровня", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Кроме того, Shaman выразил недоумение относительно мнения о том, что если артист является патриотом и открыто высказывает свою гражданскую позицию, он не может зарабатывать достойные деньги своим честным трудом.
"Простите, если ты - патриот, то ты почему-то должен последний хлеб без соли доедать и быть бессребреником, вести монашеский образ жизни, ходить в ватнике, жить на окраине леса, спать в обнимку с медведем и помалкивать в тряпочку?" - отметил он.
Артист добавил, что многие другие артисты не выражают свою позицию, боясь потерять значительную часть аудитории, при этом их высокий уровень жизни не вызывает ни у кого вопросов.
"Можно быть патриотом, хорошо зарабатывать, достойно жить, совершать добрые дела. Самое главное - всегда оставаться всем сердцем с Россией, со своей страной", - подчеркнул Shaman.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.