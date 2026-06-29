В Минздраве рассказали, существует ли безопасная доза алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ Безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует, даже минимальное количество спиртного пагубно влияет на весь организм.

Алкоголь повышает артериальное давление, оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца, повышая риск фибрилляции предсердий.

Полный отказ от спиртного у пациентов с фибрилляцией предсердий снизил частоту рецидивов аритмии с 73% до 53%.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует, даже минимальное количество спиртного пагубно влияет на весь организм, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

"Полезной" или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует - ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого", — сказала эксперт.

Специалист уточнила, что алкоголь влияет на весь организм, но сердечно-сосудистая система страдает одной из первых. Он повышает артериальное давление, оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца.

"Показательный пример — фибрилляция предсердий, самое распространенное серьезное нарушение ритма: каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск ее развития примерно на 8%", — отметила Дроздова.

По словам специалиста, полный отказ от спиртного у пациентов с фибрилляцией предсердий снизил частоту рецидивов аритмии с 73% до 53%.