Краткий пересказ от РИА ИИ ВВС Пакистана нанесли авиаудары по провинциям Пактия, Пактика и Кунар в Афганистане.

В результате атак есть жертвы среди мирного населения, включая женщин и детей.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В результате авианалета ВВС Пакистана вечером в воскресенье на афганские провинции Пактия, Пактика и Кунар есть жертвы среди мирного населения, сообщил в понедельник пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в своем аккаунте в соцсети Х.

"Прошлой ночью Пакистан подверг бомбардировкам уезд Гиян провинции Пактика , уезд Цамкани в провинции Пактия и уезда Маравар в проинции Кунар. В результате этих атак десятки мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и ранены", - написал Моджахед.

Пресс-секретарь назвал действия Пакистана "трусливым, агрессивным и варварским преступлением", осудив их.

Моджахед также напомнил, что 8 июня этого года ВВС Пакистана также бомбили дома мирных жителей в Кунаре, Хосте и Пактике, в результате чего 13 человек, включая 11 детей, погибли, а 14 женщин и детей получили ранения.