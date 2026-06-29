Афганистан заявил о жертвах среди жителей из-за атаки Пакистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВС Пакистана нанесли авиаудары по провинциям Пактия, Пактика и Кунар в Афганистане.
- В результате атак есть жертвы среди мирного населения, включая женщин и детей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В результате авианалета ВВС Пакистана вечером в воскресенье на афганские провинции Пактия, Пактика и Кунар есть жертвы среди мирного населения, сообщил в понедельник пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в своем аккаунте в соцсети Х.
Пресс-секретарь назвал действия Пакистана "трусливым, агрессивным и варварским преступлением", осудив их.
Моджахед также напомнил, что 8 июня этого года ВВС Пакистана также бомбили дома мирных жителей в Кунаре, Хосте и Пактике, в результате чего 13 человек, включая 11 детей, погибли, а 14 женщин и детей получили ранения.
Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что силы безопасности страны провели хорошо спланированную наземную операцию вдоль границы Пакистана и Афганистана, за которой последовали точечные удары в приграничном регионе по убежищам террористов.