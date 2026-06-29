В "Аэрофлоте" ответили на вопрос о возможном росте цен на авиабилеты

"С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было. С точки зрения перекладывания в цену билета, как и ранее говорил, работаем в инфляционных коридорах. Эту задачу сохранили перед собой. Отмечу, что текущая экономика ("Аэрофлота" - ред.) нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цен", - сказал Александровский, отвечая на вопрос, о расходах компании на авиакеросин и их влияния на стоимость билетов.