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В "Аэрофлоте" ответили на вопрос о возможном росте цен на авиабилеты - РИА Новости, 29.06.2026
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17:50 29.06.2026 (обновлено: 17:59 29.06.2026)
В "Аэрофлоте" ответили на вопрос о возможном росте цен на авиабилеты

"Аэрофлот" не ожидает роста цен на авиабилеты из-за ситуации на топливном рынке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что компания не ожидает роста цен на авиабилеты.
  • Расходы группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года выросли на 7 % в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, при этом на международной сети затраты выросли более чем в два раза.
  • Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из России до 30 ноября.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" не ожидает роста цен на авиабилеты в связи с ситуацией на рынке авиакеросина, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский.
Александровский в начале июня в рамках ПМЭФ сообщал журналистам, что расходы группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года выросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, при этом на международной сети затраты выросли более чем в 2 раза.
"С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было. С точки зрения перекладывания в цену билета, как и ранее говорил, работаем в инфляционных коридорах. Эту задачу сохранили перед собой. Отмечу, что текущая экономика ("Аэрофлота" - ред.) нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цен", - сказал Александровский, отвечая на вопрос, о расходах компании на авиакеросин и их влияния на стоимость билетов.
Правительство РФ 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках ПМЭФ рассказал журналистам, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается.
Ранее в Росавиации сообщили РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок, она выполняется в штатном режиме.
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ЭкономикаРоссияАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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