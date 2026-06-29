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Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления в российские вузы - РИА Новости, 29.06.2026
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17:36 29.06.2026 (обновлено: 18:05 29.06.2026)
Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления в российские вузы

Более 245,3 тыс человек уже подали заявления в вузы с начала приемной кампании

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУказатель приемной комиссии в университете
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Указатель приемной комиссии в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 245 346 абитуриентов подали заявления для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года.
  • Лидеры по числу поданных заявлений — РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве России, РГГУ, МГУ имени Ломоносова и ВШЭ.
  • Среди популярных специальностей у абитуриентов — лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, строительство.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"По состоянию на 09.00 мск 29 июня 2026 года заявления подали 245 346 поступающих, из них 198 705 абитуриентов - через портал "Госуслуг", - говорится в сообщении.
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Согласно правилам приема в российские университеты, абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, при этом в каждом из них он может выбрать до пяти специальностей и направлений подготовки. Всего поступающими было подано 590 659 заявлений на 1 679 977 конкурсных групп.
"В числе лидеров по числу поданных заявлений РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве России, РГГУ, МГУ имени Ломоносова и ВШЭ", - отметили в министерстве.
Там добавили, что среди наиболее популярных у абитуриентов специальностей лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, а также строительство.
Для приема в российские университеты в этом учебном году установлено 620 481 бюджетное место, 73% мест распределено среди вузов, расположенных в регионах.
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