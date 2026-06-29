Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления в российские вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 245 346 абитуриентов подали заявления для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года.
- Лидеры по числу поданных заявлений — РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве России, РГГУ, МГУ имени Ломоносова и ВШЭ.
- Среди популярных специальностей у абитуриентов — лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, строительство.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"По состоянию на 09.00 мск 29 июня 2026 года заявления подали 245 346 поступающих, из них 198 705 абитуриентов - через портал "Госуслуг", - говорится в сообщении.
Согласно правилам приема в российские университеты, абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, при этом в каждом из них он может выбрать до пяти специальностей и направлений подготовки. Всего поступающими было подано 590 659 заявлений на 1 679 977 конкурсных групп.
Там добавили, что среди наиболее популярных у абитуриентов специальностей лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, а также строительство.
Для приема в российские университеты в этом учебном году установлено 620 481 бюджетное место, 73% мест распределено среди вузов, расположенных в регионах.
Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам
22 июня, 14:47